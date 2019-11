La scorsa notte gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, durante lo svolgimento di un posto di controllo in zona via Sanzio, notavano giungere nelle vicinanze un veicolo a forte velocità; pertanto, decidevano di individuarlo e sottoporlo a controllo.

Quando riuscivano ad individuare il veicolo in questione , gli agenti provvedevano ad intimare l’alt ma il conducente, inizialmente sembrava rallentare, ma in prossimità del posto di controllo aumentava la velocità cercando di guadagnare la fuga. Gli agenti dunque si ponevano all’inseguimento del veicolo, una BMW berlina, raggiungendo una velocità di circa 180 km\h e che durava per tutta la lunghezza della strada statale fino a giungere nel territorio del comune di Mondolfo- Marotta ove gli agenti notavano una manovra di svolta del veicolo, evidentemente finalizzata a far perdere le tracce, e dopo poco , anche con l’ausilio di altri equipaggi della Polizia intervenuti , riuscivano a bloccare il veicolo.

Il conducente risultava essere un 30enne originario di Cattolica ma residente a Fano con precedenti per guida in stato d’ebbrezza. Sottoposto a controllo non risultava positivo all’etilometro ma, comunque, alla luce delle violazioni commesse gli venivano contestate sanzioni, ai sensi del codice delle strada, per un importo fino a circa 500 euro oltre alla decurtazione di 3 punti