Furgone contro muro all’alba a Jesi, autista ferito

Nella prima mattina di oggi alle 5.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a jesi di Ancona in viale Don Minzoni incrocio via Cartiere Vecchie per incidente stradale.

Un signore alla guida di un furgone, nella rotatoria perdeva il controllo urtando frontalmente il muro in cemento armato, rimanendo incastrato tra le lamiere dell’automezzo. I vigili del fuoco hanno lavorato diverso tempo con cesoie e divaricatore per liberare l’autista che veniva affidato al personale medico del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.