Furti in appartamento ad Ancona, presa banda di romeni

Catturati nella serata, dalle Volanti, quattro ladri d’appartamento in via Paolucci, intenti a forzare il portone d’ingresso di un condominio.

Era quasi mezzanotte quando, dopo la segnalazione di un residente, gli Agenti delle Volanti intervenivano prontamente mentre i quattro stavano forzando il portone di uno stabile con un grosso cacciavite.

Tutti romeni tra i 33 ed i 46 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, venivano arrestati per tentato furto in abitazione. Uno di loro veniva trovato in possesso di 730 euro verosimilmente asportata nel corso di altri furti, denaro poi sequestrato.



L’operazione di Polizia è stata illustrata in conferenza stampa dal Questore di Ancona Oreste Capocasa il quale ha rivolto al Drigente delle Volanti, Cinzia Nicolini ed i suoi uomini, un particolare apprezzamento per l’impegno svolto nelle attività di controllo del territorio ed i brillanti risultati ottenuti.