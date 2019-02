Furti in appartamento, rinvenuta auto della banda ad Ascoli

Nella serata del 19, dopo aver tentato un furto in appartamento nella cittadina di Pagliare, i ladri si sono allontanati a bordo di una Golf GTI bianca, inseguiti dallo stesso proprietario dell’appartamento visitato. Dopo un lungo inseguimento l’autovettura in parola veniva bloccata sulla costa ascolana da una Volante della Polizia di Stato malgrado le numerose e spericolate manovre, mettendo in pericolo il regolare svolgimento del traffico veicolare. Malgrado ciò gli ondividui a bordo riuscivano ad allontanarsi facedo perdere le proprie tracce.

Il personale della Polizia iniziava immediatamente una battura di perlustrazione del la zona costiera di San Benedetto del Tronto.

I fuggitivi, probabilmente consci di essere ormai braccati dalla Polizia di Stato, abbandonavano l’autovettura Golf ricercata in una via secondaria di Porto d’Ascoli, probabilmente per riprenderla una volta calmatesi le acque. Il personale della Squadra Mobile riusciva a scoprire l’auto al cui interno veniva rinvenuta una notevole e ben fornita attrezzatura, utilizzabile per la commissione di furti in appartamento: mole elettrice, taglia sbarre metalliche, grimaldelli, leve e piedi di porco. Inoltre venivano rinvenute quattro radioline radiocollegate utilizzate dagli appartenenti della banda criminale per le comunicazioni sui luoghi dei furti, cosa che fa intuire l’esistenza di un gruppo specializzato nei furti in appartamento. La provenienza dell’auto sequestrata, rubata a Roma, lascia intendere che le persone ricercate provengano dal Lazio e siano in zona in trasferta per la commissione di furti in appartamento. Le indagini proseguono, anche per scoprire eventuali basisti dei fuggitivi in zona, e non si escludono importanti sviluppi investigativi derivanti dall’attività tecnica che il locale Gabinetto di Polizia Scientifica sta svolgendo sull’autovettura e sull’attrezzatura sequestrata.



Al momento sono al vaglio degli investigatori alcuni furti commessi nei giorni precendenti che potrebbero aver visto quali autori la “banda della Golf bianca”.