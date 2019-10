Furti nei bar, arrestato ladro seriale a San Benedetto

Si comunica che seguito di denuncia di furto sporta dai titolari di un noto bar di questo centro cittadino, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di S. Benedetto del Tronto, espletava una serie di accertamenti volti all’identificazione dell’autore di furti plurimi di denaro contante asportato dalla cassa del locale.

In sostanza nei primi giorni del mese di Settembre i titolari del bar in argomento, esaminando i filmati del sistema di videosorveglianza ivi installato, notavano che un uomo con barba e occhiali, in più circostanze, approfittando dell’assenza dei baristi impegnati a servire le consumazioni, apriva la cassa asportando cifre di varia entità. In sede di denuncia la persona offesa consegnava un dvd contenente le immagini di fatti avvenuti tra il 04 e il 08 Settembre 2019. Acquisiti i filmati, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di San Benedetto del Tronto, eseguiva un’accurata disamina delle riprese identificando l’autore dei reiterati furti che consentivano al prevenuto di assicurarsi proventi illeciti per un totale di 350 euro in contanti. Elaborando alcuni fermi immagine anche con l’ausilio di personale della Polizia scientifica, si perveniva ad identificare compiutamente il malfattore, tale D.E.L. di anni 44, pregiudicato stabilmente residente a Martinsicuro (TE). Al termine delle indagini il predetto veniva segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno per il reato di furto continuato con destrezza.