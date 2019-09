Furti ripetuti al Centro Commerciale di Osimo

Nella nottata dello scorso 18 luglio, il centro storico di Osimo era stato oggetto di ripetuti furti a numerose attività commerciali, tanto da lasciare sconcertati gli abitanti del paese e gli stessi commercianti del centro. Erano stati ben 9 gli esercizi commerciali oggetto di attenzione dei ladri: in tre di questi, “Nuovo Centro Abbigliamento” di Via Leonetta, “Sartoria Francesca” di Via San Francesco e “Fioreria Franca” di Corso Mazzini, gli autori avevano rubato i soldi del fondo cassa per un totale complessivo di circa 1000 euro. Negli altri 6 negozi, tutti situati tra Corso Mazzini e Piazza del Comune, i malviventi, pur provocando danni, o non erano riusciti ad entrare, per la resistenza opposta dalle strutture degli infissi o dalle misure di sicurezza, oppure erano entrati senza asportare nulla.

L’azione delittuosa, per il luogo nel quale si era svolta, in pieno centro, e per le modalità e la sfrontatezza dimostrata dagli autori del fatto, che non si erano fermati nemmeno davanti alla vicinanza del Commissariato di Polizia ed alla presenza delle numerose telecamere di sorveglianza che costellano il centro storico di Osimo, aveva destato un notevole allarme sociale, contribuendo ad infondere un malcelato senso di insicurezza.

Anche e, forse, soprattutto per queste ragioni, assume un particolare significato il risultato raggiunto dalla Polizia di Stato, in particolare dagli uomini del locale Commissariato, ai quali era toccato rilevare i furti e raccogliere le denunce degli sconfortati commercianti.



Grazie ad accurate e meticolose indagini gli Agenti hanno individuato l’autore dei fatti, che ha agito da solo, attribuendogli tutte le responsabilità e riferendo all’Autorità Giudiziaria le risultanze investigative che hanno permesso al GIP del Tribunale di Ancona di emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita ieri, per un uomo italiano di 63 anni, residente nel chietino, pluripregiudicato per analoghi reati che, quella notte, partendo dalla propria residenza, aveva raggiunto Osimo per perpetrare i furti, pensando di averla fatta franca.

Nella mattinata odierna, alle ore 11.30, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Osimo, è indetta una conferenza stampa per illustrare i dettagli delle indagini e fornire ulteriori chiarimenti.

