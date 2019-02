Furto salutista in un supermercato, preso dalla Polizia

Lo scorso venerdì, all’imbrunire, perveniva al numero di emergenza 113 una segnalazione relativa ad un individuo che presso un esercizio commerciale si era appropriato di alcuni prodotti.

Immediatamente interveniva una Volante.

Il soggetto aveva prelevato alcune confezioni di integratori alimentari a base di olio di pesce e aveva cercato di uscire senza pagare il corrispettivo, nascondendoli sotto la giacca.



L’operatore addetto alla sicurezza cercava di fermare l’uomo che, per guadagnare la fuga, lo spintonava ed iniziava a minacciarlo pesantemente, mentre dalla giacca cadevano i blister degli integratori, confezioni di cibo per animali e prodotti per l’igiene personale.

Tra i due nasceva una colluttazione ed all’arrivo della Volante il ladro veniva fermato e posto in condizione di non nuocere ulteriormente.

L’uomo, con precedenti di polizia, veniva portato in Questura e dopo essere stato sottoposto agli accertamenti di rito, veniva arrestato per rapina impropria e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.