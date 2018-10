Fusione Auditore-Sassocorvaro: parere ok della Provincia

Dopo aver espresso solidarietà al sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi, aggredito nei giorni scorsi nel suo ufficio, il consiglio provinciale nella seduta di questa mattina, ha dato parere favorevole alla nascita di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Auditore e Sassocorvaro (nome proposto “Sassocorvaro-Auditore”).

Si è trattato di un parere di merito che il consiglio è tenuto ad esprimere sulla proposta di legge regionale 240/2018 relativa a tale fusione, facente seguito alla volontà espressa dai due consigli comunali.

Come evidenzia la proposta di legge regionale, “I Comuni richiedenti, dopo aver esercitato in forma associata molte funzioni e servizi, hanno chiesto la fusione per una semplificazione organizzativa da cui deriveranno un miglioramento dell’efficienza dei servizi e maggiori opportunità di accesso ai contributi pubblici, da destinare a investimenti per lo sviluppo sociale ed economico delle collettività locali”.



Dopo il parere di merito della Provincia di Pesaro e Urbino e dei consigli comunali interessati, la proposta di legge verrà trasmessa alla competente Commissione dell’Assemblea legislativa regionale che sarà chiamata ad esprimersi. Successivamente è prevista la deliberazione del Consiglio regionale sull’indizione del referendum consultivo previsto dalle legge regionale 10 del 1995 (articolo 10, comma 1), la cui data verrà fissata dal presidente della Regione con proprio decreto.