Futuro Aerdorica, sit in di protesta della Lega

Proteste e preoccupazioni per il futuro delle persone occupate direttamente o per indotto in Aerdorica.

Sit-in all’aeroporto “Sanzio” di Ancona-Falconara promosso dal Gruppo consiliare della Lega Marche e da altri esponenti del partito tra cui il commissario provinciale Milco Mariani, per esprimere la propria vicinanza ai lavoratori dello scalo dorico.

“Abbiamo motivo di essere fortemente preoccupati – spiega il Capogruppo Sandro Zaffiri – per le sorti occupazionali di tutto il personale impiegato oltre a nutrire seri dubbi sul destino stesso dello scalo, alla luce delle dichiarazioni della nuova proprietà e, ancora una volta, di un atteggiamento irresponsabile da parte della Regione”