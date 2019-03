Garage in fiamme a Sassoferrato: nessun ferito

Nella mattinata di ieri alle 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sassoferrato (AN) in via Bruno Buozzi per incendio.

Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco il materiale ammassato in un garage. I vigili del fuoco in via precauzionale hanno fatto uscire le persone residenti sopra il garage, e spento le fiamme confinandole al singolo locale, successivamente hanno messo in sicurezza il luogo dell’incendio. Il locale non ha subito danni strutturali, comunque non è fruibile, le persone allontanate da casa sono potute rientrare senza nessun problema. Non si segnalano persone coinvolte nella situazione accaduta nella giornata di ieri.