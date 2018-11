Garage in fiamme nel pomeriggio ad Ancona, nessun ferito

Nel pomeriggio della giornata odierna alle ore 16 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Ancona in via Aspio Terme (dietro all’Ikea) per incendio. Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco un garage contenete alcuni elettrodomestici a delle moto.

I vigili del fuoco intervenuti con cinque automezzi e 13 uomini, hanno spento le fiamme confinandole al solo garage, successivamente hanno messo in sicurezza il sito. Le fiamme hanno danneggiato leggermente l’abitazione confinate, non si lamentano persone coinvolte. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e sono ora in corso le indagini per capire esattamente la causa dell’innesco.