GDF, scoperta maxi evasione nel maceratese

Maxi operazione conclusa con successo da parte della Guardia di Finanza dove è stato scoperto un grosso giro di evasione da una decina di milioni di euro nel maceratese.

Nello specifico è stato scoperto un sistema finalizzato ad ottenere indebiti vantaggi sulle imposte sui redditi e sull’Iva mediante l’interposizione di una società con sede in un Paese a tassazione fiscale privilegiata, ma in realtà con sede effettiva in Italia

L’evasione fiscale di oltre 10 milioni di euro con un’imposta evasa pari ad oltre 1,5 milioni di euro, un sequestro per equivalente dello stesso importo di una villa, fabbricati e conti bancari, e due denunce.