Gelato Italiano, numeri importanti anche nelle Marche

Numeri importanti di fatturato per il gelato italiano, anche nelle Marche.

Tre miliardi di euro di fatturato complessivo: è l’obiettivo ragionevolmente raggiungibile nel 2019 per il giro d’affari del gelato artigianale italiano.

Questi numeri derivano da un’indagine di Cna Agroalimentare condotta tra gli iscritti alla Confederazione. Il fatturato mondiale del gelato artigianale è di circa 17 miliardi di euro. Centomila sono le gelaterie specializzate aperte da un capo all’altro del pianeta.

L’Europa continua a primeggiare in questo settore con nove miliardi di giro d’affari e l’Italia è in cima al podio, con circa 10mila gelaterie specializzate. Dando uno sguardo alla situazione nella provincia di Ancona, Cna Ancona rileva 188 gelaterie (tra produzione e vendita), con un totale di 767 addetti. La crescita in valore di questo mercato, secondo Cna, viaggia ormai a un ritmo del 10% annuo.



Una fetta dunque molto importante per l’economia regionale.