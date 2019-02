Giornata della Memoria, Ostra commemora vittime Foibe

Con l’istituzione del “Giorno del Ricordo” il Parlamento ha dato voce alle vittime italiane che dal 1947 al 1954 subirono il genocidio nelle foibe istriane.

L’Amministrazione Comunale di Ostra Vetere in occasione della commemorazione, il 10 febbraio alle ore 10.45, deporrà la corona d’alloro con una breve cerimonia, ai giardini “Martiri delle foibe” di Pongelli.

Proprio il 10 Febbraio 1947, fu firmato il trattato di pace a Parigi che impose all’Italia la cessione alla Jugoslavia di Zara in Dalmazia, dell’Istria con Fiume e di gran parte della Venezia Giulia, con Trieste costituito in territorio libero e ritornato poi all’Italia alla fine del 1954. Si trattò di una rinuncia veramente dolorosa e che la Jugoslavia di Tito rese ancora più pesante mettendo in atto gesti di inaudita ferocia ai danni degli italiani costretti all’esodo. Oltre ventimila le uccisioni dei connazionali che prima di essere gettati nelle foibe (cavità carsiche profonde fino a 200 metri) subivano ogni sorta di tortura, nella sola foiba di Basovizza vennero ritrovati quattrocento metri cubi di cadaveri. L’esodo fu drammatico, l’identità italiana veniva sradicata con ogni mezzo.



Il 10 Febbraio quindi in tutta Italia e ad Ostra Vetere, sarà il momento per raccogliere, nel giusto silenzio, la voce dei nostri italiani vittime e martiri che per troppo tempo sono stati dimenticati, in un abbraccio di pensieri a loro rivolti, pensieri che sicuramente sono rimasti vivi nella memoria dei sopravvissuti e che si sono tramandati nel ricordo di quell’esilio e olocausto italiano avvenuto in Istria, Fiume e nella Dalmazia.

Sarà una cerimonia semplice, ma densa di significato, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.