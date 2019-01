Girano tra le case per rubare, due denunce ad Ancona

Nel corso dei controlli effettuati nelle ultime ore, ieri sera, intorno alle 19.30, gli Agenti delle Volanti, impegnati nel controllo del territorio nelle zone del Piano San Lazzaro, notavano due individui che camminavano fugacemente in Via Ascoli Piceno angolo Via Scrima.

Alla vista della Polizia i due si accovacciavano tentando di nascondersi tra le autovetture in sosta.

Scattava immediatamente una perquisizione personale nel corso della quale gli Agenti rinvenivano nella disponibilità dei due soggetti un grosso cacciavite, un grosso scalpello e due paia di guanti antiscivolo ed in gomma, nascosti nelle tasche dei rispettivi giacconi.



Nel corso degli accertamenti gli Agenti appuravano che i due erano appena arrivati ad Ancona ed alloggiavano presso un hotel nei pressi della Stazione ove venivano effettuate le verifiche ed i controlli del caso.

Accompagnati in Questura i due, con precedenti di polizia, venivano denunciati per porto di arnesi atti allo scasso e violazione delle norme sul soggiorno atteso che entrambi non portavano al seguito i documenti d’identità.

Ancora una volta gli Agenti delle Volanti, che questa mattina hanno ricevuto il plauso del Questore e del loro Dirigente, hanno dimostrato particolare attenzione nell’attività di prevenzione dei reati fermando due individui che giravano in zone isolate della città con il chiaro intento di commettere reati di tipo predatorio visti gli oggetti atti allo scasso trovati in loro possesso ed i guanti da lavoro che certamente non avevano lo scopo di proteggerli dal freddo.