Gubbio-Ascoli 1-1, pari e patta al Barbetti

E’ terminata 1-1 l’amichevole disputata oggi pomeriggio al Barbetti di Gubbio fra la formazione di casa e l’Ascoli.

Un test servito a Mister Vivarini per vedere all’opera gli ultimi acquisti di fronte a un avversario di Serie C. Al vantaggio dei padroni di casa, in rete con Benedetti al 18′ su calcio di rigore, hanno risposto i bianconeri ancora dal dischetto con Ganz al 36′.

La squadra riprenderà la preparazione al Picchio Village lunedì pomeriggio.



Questo il tabellino del match:

GUBBIO (4-3-3): Marchegiani (1′ st Battaiola); Paolelli (1′ st Schiaroli), Espeche (1′ st Tofanari), Piccinni, Lo Porto (15′ st Pedrelli); Casiraghi (1′ st Malaccari), Ricci (20′ st Conti M.), Benedetti (28′ st Bergamini); Battista (15′ st De Silvestro), Plescia (15′ st Marchi), Tavernelli (1′ st A. Conti). A disp.: Montanari, Cerboni. All. Sandreani

ASCOLI (3-5-2): Perucchini (1′ st Lanni); De Santis (45′ st Perpepaj), Padella, Quaranta; Kupisz, Baldini (17′ st Addae), Zebli (25′ st Parlati), Cavion, Mignanelli (1′ st Valeau); Beretta (25′ st Tassi), Ganz (1′ st Ngombo, 38′ st Diop). A disp.: D’Egidio, Vignati, Clerici. All. Vivarini

ARBITRO: Angelucci di Foligno

RETI: 18′ pt rig. Benedetti (G), 36′ pt rig. Ganz (A).