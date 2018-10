Guida e alcool, controlli nella notte a Macerata

Nella decorsa nottata, la Polizia di Stato ha svolto mirati servizi per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nel territorio del comune di Civitanova Marche.

In azione tre autopattuglie della Sezione Polstrada di Macerata, al comando del Dirigente provinciale Vice Questore Dott. Massimo LALISCIA, il camper della Questura di Macerata per i controlli antidroga, con a bordo il Dirigente dell’Ufficio Sanitario provinciale Medico Superiore Dott. Fabio FRASCARELLI GERVASI (foto), coadiuvato da personale sanitario.

Durante l’operazione sono stati controllati 73 veicoli e 82 persone; 11 guidatori, nove uomini e due donne in fasce di età varie ma con prevalenza di giovani sotto i 30 anni, sono risultati positivi al controllo alcool test e quindi, nei loro confronti, si è proceduto al ritiro della patente di guida; tra loro tre neo patentati e una persona protagonista di un incidente stradale.



I controlli antidroga effettuati hanno fatto rilevare la positività ad “anfetamine, cocaina e cannabis” di un conducente di 25 anni.

Sono state complessivamente contestate 18 infrazioni al codice della strada, oltre che per la guida in stato di ebbrezza, anche per mancanza di documenti di circolazione (patente di guida e carta di circolazione) e per mancata revisione di un veicolo, per un totale di 130 punti patente decurtati.