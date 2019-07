I controlli effettuati congiuntamente alla Polizia Stradale di Ancona hanno inoltre consentito di rintracciare e sanzionare due conducenti trovati alla guida in stato di ebbrezza.

Nel primo caso si è trattato di un giovane neo patentato trovato con un tasso di circa 0,5 g\l .secondo la vigente normativa gli agenti elevavano la contestazione e ritiravano la patente di guida. Nell’altro caso gli agenti fermavano un ‘auto con a bordo un gruppo di giovani che fin da subito apparivano molto “allegri”. Ed infatti , sottoposto a controllo anche il conducente 22enne, della provincia di Ancona, questi veniva trovato con un tasso di circa 1,00 g\l per cui gli agenti procedevano alla denuncia all’ autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza ed al ritiro della patente di guida.

Nel corso del servizio veniva elevate diverse contestazioni tra cui alcune per veicolo senza copertura assicurativa e d altri privi di revisione periodica.