Il 21 novembre torna la Festa dell’Albero

Torna l’appuntamento con la storica campagna di Legambiente che ha come scopo la messa a dimora di nuovi alberi

Numerosi gli eventi che si svolgeranno in tutte le Marche con la collaborazione dei circoli Legambiente del territorio.Il 21 novembre torna l’appuntamento con la “Festa dell’Albero”, la storica campagna di Legambiente che ha come scopo la messa a dimora di nuovi alberi al fine di ricordare l’importanza del verde urbano e valorizzare le aree libere dal cemento. Il tema dell’edizione 2019 sarà “Un albero per il clima” ed è proprio questo che l’Associazione invita a fare quest’anno alle tante classi che aderiscono alla campagna: piantare decine di alberi nei cortili delle scuole, nei parchi cittadini e nei giardini pubblici, andando così a contribuire all’ambizioso ma realistico obiettivo posto dallaComunità Laudato Si’ di piantare 60 milioni di nuovi alberi nel nostro Paese. Come sempre, saranno i circoli di Legambiente a giocare un ruolo fondamentale, organizzando iniziative in tutto il territorio, affinché questa campagna divenga un momento di mobilitazione civica diffusa e un laboratorio educativo per grandi e piccoli, con la scuola quale interlocutore privilegiato e snodo territoriale per coinvolgere anche gli altri cittadini.

Proprio a questo scopo, saranno moltissime le iniziative che si svolgeranno, a partire da domani ma anche nelle prossime settimane, nei comuni di Ancona (AN), Monsano (AN), Montemarciano (AN), Ripatransone (AP), Acquaviva Picena (AP), Falconara Marittima (AN), Porto Sant’Elpidio, Fermo, Pesaro (PU), Orciano di Pesaro (PU), Grottammare (AP), Ascoli Piceno (AP), Fermo (FM), Capodarco di Fermo (FM), Rapagnano (FM), Monteprandone (AP), Tolentino (MC) e molti altri, con la collaborazione dei Comuni e dei circoli Legambiente del territorio.

“L’albero è un prezioso alleato nella lotta ai cambiamenti climatici e proteggerlo significa anche difendere il territorio e le specie che lo abitano. – dichiara Marco Ciarulli, direttore di Legambiente Marche – I messaggi lanciati da Greta Thunberg ai decisori politici e al mondo adulto hanno evidenziato come l’identità anche civica delle giovani generazioni sia strettamente legata ai valori dell’ambiente e della qualità del futuro, di cui l’albero è un fortissimo simbolo. Per questo motivo, assieme ai circoli del territorio, abbiamo deciso di organizzare tantissime iniziative nelle scuole delle nostre città, perché intendiamo rafforzare e sottolineare l’indispensabile contributo che questi preziosi polmoni verdi apportano al nostro Pianeta.”.

Tra i tanti eventi in programma, domani i volontari del circoloLegambiente di Ascoli Piceno saranno nel giardino della Scuola Primaria “Collodi” assieme a 125 studenti per mettere a dimora due piante e consegnare ai giovani alunni i semi di alloro e delle querce e per spiegare l’importanza degli alberi nella lotta ai cambiamenti climatici.

Giovedì 21 novembre, inoltre, i volontari del circolo Legambiente “Antonietta Belletti” di Porto Sant’Elpidio saranno al Parco San Filippo, al giardino della scuola materna “Sacra famiglia” e a Villa Maroni con gli alunni della scuola “Collodi” per effettuare la piantumazione di nuovi alberi. Sempre il 21 novembre, i volontari del circolo Legambiente “Il Pettirosso”, invece, saranno assieme a circa 70 studenti dell’I.C. “Don Bosco” a Tolentino per effettuare la messa a dimora di sei alberi e di una piccola siepe nel parco giochi nei pressi della scuola e per realizzare un laboratorio sugli alberi. E ancora il 27 novembre, i volontari andranno alla Scuola Primaria Don Bosco (plesso Largo ‘815) per la realizzazione di un laboratorio assieme a due classi quarte. A Rapagnano, invece, 140 bambini della scuola primaria saranno guidati dai volontari del circolo di Fermo nella piantumazione di un albero e nella semina nei vasetti di bacche di alloro.

Sabato 23 novembre il Circolo Legambiente “Il Pungitopo”organizzerà ad Ancona il “Festival dell’Albero”, durante il quale verranno messi a dimora quattro nuovi alberi all’inizio del sentiero “Direzione Parco” a Vallemiano; il festival, poi, continuerà il pomeriggio e la sera presso la Casa delle Culture, dove saranno piantati in vaso e distribuiti agli interessati semi di piante autoctone come querce e lecci.

Sempre sabato, il circolo Legambiente di Fermo coinvolgerà circa 120 bambini della Scuola Primaria Cavour dell’ISC “Fracassetti” nella semina di bacche di alloro presso l’orto urbano di Legambiente.