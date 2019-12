Il bilancio di Mister Clara arrivati al giro di boa

Tenendo conto del primato in classifica e di imbattibilità, maggior numero di vittorie, c’è un ricco bottino sotto l’Albero della K Sport Academy Azzurra

“Obbiettivamente ci sono molto numeri di cui sorridere. E’ stata una stagione iniziata con dodici giocatori nuovi, dovendo ricreare il gruppo quasi da zero. Inoltre abbiamo avuto diversi infortuni importanti come Dominici e Barbieri, rientrato dopo due mesi, detto questo i ragazzi hanno raccolto dei numeri importanti di cui devono essere orgogliosi. Ben venga questa sosta, cosi’ possiamo rifiatare, i ragazzi hanno creato circa undici partite di un certo livello, poi hanno avuto un calo, dunque questo stop ci serve per ricaricare le batterie”.

Analizzando le note negative, questa mancanza di cinismo che si è evidenziata nelle ultime gare.

“Penso che i ragazzi abbiano sempre approcciato la partita nella maniera giusta, a parte in un paio di occasioni, purtroppo quando abbiamo la possibilità di gestire la partita, andando in vantaggio, ci abbassiamo e perdiamo le distanze. Accade dunque che concediamo occasioni che non dovremo regalare, mettendoci del nostro e andiamo in difficoltà. Questo fa parte di un processo di maturazione che ci deve essere e su cui, nel corso di questa sosta, lavoreremo. A gennaio ci attende un mese molto impegnativo, con tutti scontri diretti, i numeri fanno piacere, ma adesso inizia il campionato quello vero”.

Che girone di ritorno sarà?

“Come tutti sanno è un altro tipo di campionato, c’è chi si è rinforzato con giocatori di categorie superiori, adesso i punti valgono doppi. Ognuno vuole vendere cara la pelle, dal canto nostro non dobbiamo adagiarsi, fa parte di questo processo di maturazione”.

Un augurio

“Buone Feste e Felice Anno Nuovo, la mia speranza è di poter vedere sempre piu’ persone, ma anche bambini del settore giovanile, in campo ci sono i loro “fratelli maggiori” ,è bello che ci sia questo prosieguo dal settore giovanile alla prima squadra, a seguirci in tribuna”.