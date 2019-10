Il Presidente Ceriscioli incontra la pattinatrice Linda Rossi

PATTINAGGIO, IL PRESIDENTE CERISCIOLI INCONTRA LINDA ROSSI, L’ATLETA MARCHIGIANA CON LE ‘ALI AI PIEDI’

Questa mattina il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha incontrato Linda Rossi, la giovane promessa del pattinaggio che ha saputo conquistare allori su strada, su pista e poi sul ghiaccio con risultati strepitosi in campo nazionale e in Coppa del mondo quest’inverno piazzandosi come 2° classificata ‘assoluta’ – Neo-Senior MASS START, per proseguire con risultati su rotelle. Un incontro dettato dal desiderio di “valorizzare i risultati importanti ottenuti dal grande impegno dei nostri campioni che hanno regalato allo sport marchigiano un anno molto bello” ha detto Ceriscioli complimentandosi con Linda.

Classe 1997, la giovane atleta senigalliese ha sempre vissuto con le “ali ai piedi”, dalle domeniche nelle quali chiedeva ai genitori di portarla a pattinare sotto i portici della sua città a oggi, il percorso è costellato di successi e record.

Dopo aver completato il percorso giovanile, che ha evidenziato tutte le sue qualità, nel 2016 si affida alle competenze del Torollski Center di Pesaro, con Michele Ravagli che le fa da Tecnico e Preparatore Atletico, per costruire la carriera di “Atleta Evoluto”; nel 2017 Linda si avvicina anche alla Disciplina Olimpica del Pattinaggio di velocità su ghiaccio – pista lunga – e nella stagione ‘ice’ 2018/19 si crea una ‘partnership metodologica’ (o lavoro a ‘4 mani’) con il Tecnico Trentino Ermanno Ioriatti, che consente a Linda di eccellere anche su ghiaccio.