Incendi nell’anconetano, doppio intervento dei VVF

Doppio intervento per incendi dei dei VVF nella provincia di Ancona.

Ieri alle 13 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Ostra di Ancona per incendio.

Per cause in fase di ricostruzione, andava a fuoco il tetto ventilato di una palazzina posta su due piani abita ad agriturismo. I vigili del fuoco intervenuti da Senigallia, Jesi e Ancona, hanno lavorato ore per tagliare la coperturae bloccare le fiamme. La struttura fino al ripristino della copertura non è fruibile, non si lamentano persone coinvolte.



Alle 17 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in Via Setificio per incendio. Per cause in fase di accertamento è andata a fuoco la caldaia per il riscaldamento di un appartamentoposto al secondo piano di una palazzina, i vigili del fuoco intervenuti da Jesi e Falconara, hanno allontanato le persone che occupavano l’appartamento del primo piano, hanno spento le fiamme, intercettato e chiuso le condotte di acqua e gas che per l’incendio si sono rotte. Terminate le operazioni di messa in sicurezza, gli occupanti del primo piano sono rientrati in casa, mentre l’appartamento interessato dall’incendio per il momento non è fruibile. Non si segnalano persone coinvolte.