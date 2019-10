Nella prima mattinata della giornata odierna, alle ore 6,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Porto Recanati di Macerata in piazza Salvo D’Aquisto per incendio.

Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco un frigorifero all’interno di un appartamento al quarto piano di un noto complesso residenziale posto su diciassette piani. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme limitandole al solo alloggio, in via precauzionale hanno evacuato le persone residenti negli appartamenti limitrofi. Terminate le operazioni di spegnimento, messo in sicurezza il sito, valutato che non vi erano problemi di staticità, le persone evacuate venivano fatte rientrare. Non si segnalano persone coinvolte.