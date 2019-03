Incendio appartamento Marcelli di Ancona, fiamme spente dai VVF

Nella tarda serata di ieri 3 Marzo alle ore 22 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Marcelli di Ancona in via Litoranea per incendio.

Per cause in fase di ricostruzione, è andato a fuoco il quadro contatori e il mobilio di un appartamento di una palazzina ad un piano.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme limitandole al solo appartamento. Il fumo sprigionato dall’incendio ha invaso altri appartamenti adiacenti e un locale commerciale momentaneamente non in uso.



L’appartamento interessato dall’incendio non ha subito danni strutturali ma, per il momento non è utilizzabile, non si segnalano persone coinvolte.