Vigilia di paura ieri nel capoluogo dorico dove un incendio ha interessato un’azienda del luogo.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 10:30 circa ad Ancona in via Albertini per un incendio presso una ditta dolciaria.

L’evento ha avuto origine nel reparto produzione e ha interessato anche una canna fumaria e una piccola porzione del tetto. Intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco. che hanno spento l’incendio, opera già iniziata dagli operai della ditta, e monitorato le temperature con la termocamera. Sul posto anche, il funzionario di servizio, un’autobotte e un’autoscala. Sono allo studio tutte le ipotesi per capire cosa abbia scatenato le fiamme.