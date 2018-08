Incendio in appartamento a Jesi: salvati donna e il suo cane

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 07:15 circa a Jesi in via Tronto per un incendio di una cucina di un appartamento di due piani.

La squadra dei Vigili del Fuoco è arrivata velocemente sul posto ha subito soccorso una persona che, ha causa del fumo salito al piano superiore, si era rifugiata insieme al suo cane sul balcone facendola scendere con una scala e salvandola dalle fiamme.

Contestualmente venivano spente le fiamme dalla cucina ed effettuato la messa in sicurezza del locale coinvolto dall’incendio.



Sono stati effettuati i rilievi per capire da dove e come si siano scatenate le fiamme.