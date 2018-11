La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta alle ore 18:00 circa a Fabriano in frazione Cacciano per l’incendio occorso in un appartamento.

E’ stata coinvolta dalle fiamme la camera da letto mentre il resto dell’appartamento ha subito danni causati dal fumo.

Al momento dell’incendio all’interno vi erano due persone che sono state trasportate al pronto soccorso per i controlli di rito per appurare la loro reale salute.

La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta rapidamente sul posto, ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona interessata dall’incendio. Restano da capire le reali cause che hanno innescato le fiamme.