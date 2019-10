Incendio in uno stabile nel pesarese: 3 intossicati

Paura nel pesarese dove un incendio ha colpito alcuni appartamenti.

Un incendio è divampato durante la la notte in un condominio in via Toscanini 6, zona Villa San Martino, a Pesaro. Un appartamento al quarto piano abitato da una pensionata di 68 anni, vedova, è andato distrutto dal fuoco.

La donna, fortemente intossicata, è stata salvata dai vigili del fuoco con l’autoscala. Intossicati in modo non grave due vicini di casa, anche loro portati in salvo. Gravemente danneggiati i due appartamenti vicini, a quello distrutto.

Il condominio è stato evacuato per alcune ore per sicurezza e per effettuare i controlli del caso prima del rientro nello stabile.