Incendio nel bosco a San Severino, nessun coinvolto

Un incendio di bosco, anche in chioma, ha interessato ieri, nel pomeriggio, un’area di circa un ettaro e mezzo in località Cusiano di San Severino Marche.

Sul posto sono arrivate rapidamente cinque unità dei vigili del fuoco della sede centrale di Macerata, e dei distaccamenti di Tolentino e Camerino, sono ancora al lavoro per il contenimento e lo spegnimento delle fiamme che sono state messe subito sotto controllo. Non si registrano persone ferite o danni a strutture. Sul posto anche vari mezzi: due autopompe, due autobotti, due campagnole idriche per incendi boschivi e un autofurgone anch’esso specifico per incendi di bosco.