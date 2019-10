Incidente a Castelbellino, due mezzi ribaltati

Nel tardo pomeriggio della giornata odierna, alle ore18.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in SS76 KM 51+200 località Castelbellino per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione, un furgone e una vettura si sono scontrati ribaltandosi entrambi, i conducenti venivano trasportati al pronto soccorso prima del nostro arrivo dal personale del 118.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e prestato assistenza alle forza dell’ordine durante i rilievi fornendo illuminazione.

Sono stati effettuati i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e le responsabilità che hanno portato al sinistro.