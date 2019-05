Incidente a Jesi, persona rimasta incastrata in auto

Nel pomeriggio della giornata odierna, alle ore 16,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi di Ancona in via Minonna Sp 632 per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, una vettura finiva sotto un ponticello con una persona incastrata al suo interno. I vigili del fuoco hanno estratto l’infortunato consegnandolo al personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.

Sul posto sono giunti sul posto gli agenti delle forze dell’ordine per ricostruire in maniera dettagliata la dinamica e le responsabilità di quanto è accaduto.



La situazione è tornata abbastanza rapidamente alla normalità dopo L’intervento dei VVF.