Incidente a Serra de Conti, due feriti lievi

Nel primo pomeriggio della giornata odierna alle 13,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Serra de Conti (AN) in SP360 Km 23 per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione due autovetture si sono scontrate, le tre persone che erano a bordorimanevano leggermente ferite, venivano trasportate al pronto soccorso dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nello scontro e rimosso le vetture dopo i rilievi dei Carabinieri.

Sono al vaglio delle forze dell’ordine le rilevazioni effettuate sul posto per cercare di capire quali siano state le cause che hanno scatenato il sinistro di lieve entità.