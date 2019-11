Incidente a Serra de Conti, un conducente ferito

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12 circa a Serra de Conti al km. 24 della strada statale 360, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento i due mezzi pesanti si sono scontrati tra loro, ed uno dei due autisti rimaneva bloccato all’interno del proprio mezzo. I VVF del distaccamento di Arcevia in collaborazione con i colleghi di Jesi hanno estratto uno degli autisti affidandolo al personale del 118 presente sul posto. Lo scenario veniva messo in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco presenti.

Sono ora al lavoro le forze dell’ordine per ricostruire esattamente quanto è accaduto e le responsabilità.