Incidente a Serra dei Conti, conducente incastrato in auto

Nella tarda serata di ieri, alle 23,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Serra de Conti (AN) SP 360 Via Busetto, per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, si sono scontrate due vetture.

I vigili del fuoco hanno prestato assistenza al personale del 118 per l’estricazione di un conducente, successivamente hanno messo in sicurezza le vetture incidentale.



Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi sulla zona incidentata per cercare di ricostruire la dinamica e le responsabilità di quanto accaduto nella tarda serata di vigilia dell’Epifania nella piccola località in provincia di Ancona.