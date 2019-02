Incidente ad Ancona, auto ribaltata: ragazza ferita

Alle 4,30 circa di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Caduti del Lavoro per incidente stradale.

Una ragazza alla guida di una vettura perdeva il controllo, terminava la corsa al lato della carreggiata rimanendo su una fiancata. I vigili del fuoco hanno soccorso la conducente, dopo le prime cure sul posto veniva trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso per accertamenti, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.

Sono ora al vaglio delle forze dell’ordine i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto e le responsabilità che hanno portato il sinistro.