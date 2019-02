Incidente ad Osimo, auto rovesciata: un ferito

Nella prima mattina della giornata odierna alle 9,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Osimo di Ancona in via IV Novembre per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione, un ragazzo alla guida di una Fiat Grande Punto perdeva il controllo, urtava una vettura parcheggiata e si rovesciava diverse volte rimanendo capottata. I vigili del fuoco hanno soccorso ed estratto il conducente che veniva trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso. Nel frattempo sono a lavoro gli agenti delle forze dell’ordine per ricostruire quanto successo e la dinamica che ha portato alla perdita di controllo e allo schianto.