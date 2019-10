Incidente in A14 tra Ancona Nord e Montemarciano

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 02,45 circa in A14 tra i caselli di Montemarciano e Ancona Nord per un incidente stradale tra un Autobus ed un Camion.

Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’area di servizio Esino Ovest dove i due mezzi sono andati a scontrarsi per la paura di chi stava percorrendo quel tratto autostradale..

La squadra dei Vigili del Fuoco è immediatamente giunta sul posto ed ha velocemente provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto e le responsabilità.