Brutto sinistro che ha concluso le festività nella giornata di ieri nella zona di Ostra Vetere.

Nella tarda serata di ieri 28 aprile, i vigili del fuoco sono infatti intervenuti in via Arceviese incrocio SP Dell’acquasanta in località Pongelli di Ostra Veterea (AN) per un grave incidente stradale. I vigili del fuoco hanno soccorso le tre persone rimaste ferite nell’incidente, affidate al personale del 118 venivano trasportate al pronto soccorso di Senigallia. Successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto.