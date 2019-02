Incidente in località Torrette: quattro persone ferite

Nel primo pomeriggio della giornata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in via Flaminia di Ancona località Torrette, per incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, due vetture si sono scontrate frontalmente.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte nello scontro, una era alimentata a gas GPL, le quattro persone ferite, al nostro arrivo erano già state trasportate al pronto soccorso dal personale del 118, il traffico ha subito un leggero rallentamento. Al termine delle operazioni la viabilità e tornata lentamente alla normalità. I rilievi delle forze dell’ordine permetteranno di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.