Incidente mortale sulla Statale 746 a Pesaro

È stata ripristinata la circolazione sulla strada statale 746 “Sant’Angelo-Montelabbate”, nel comune di Pesaro, dopo un incidente che questa mattina ne aveva reso necessaria la chiusura provvisoria in località Chiusa di Ginestreto (km 6).

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli ed ha causato il decesso di una persona.

Il personale Anas (Gruppo FS italiane) è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità.



Sono ovviamente all’opera gli agenti delle forze dell’ordine per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto ha portato alla morte di una persona e le responsabilità connesse. La situazione del traffico è tornata regolare velocemente.