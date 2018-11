Paura alle prime ore di questa giornata nell’anconetano dove è avvenuto un sinistro che poteva avere conseguenze ancora più gravi

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 07:00 circa a Filottrano in via Fiumicello per un incidente stradale. Sono rimaste Coinvolte due auto una Citroen C3 e una Fiat Punto.

La squadra dei Vigili del Fuoco giunta rapidamente sul posto ha collaborato con il personale del 118 ad estrarre dall’auto la persona alla guida della Fiat Punto e a mettere in sicurezza entrambe le vetture coinvolte. Sono al lavoro le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.