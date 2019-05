Incidente nella prima serata a Falconara, auto rovesciata

Nella tarda serata di ieri 27 maggio, alle ore 22 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara Marittima di Ancona in via Giordano Bruno per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, una vettura in transito con due persone a bordo, urtava una vettura parcheggiata rovesciandosi al centro della carreggiata. I vigili del fuoco hanno soccorso i due infortunati che venivano trasportati dal personale del 118 al pronto soccorso. Successivamente hanno messo in sicurezza il sito e prestato assistenza durante i rilievi.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno dunque rilevato più elementi possibili per ricostruire esattamente quanto accaduto e le responsabilità.