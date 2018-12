Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti ad Osimo in via Marco Polo all’incrocio con via San Giovanni per un incidente stradale dove si sono scontrate una Land Rover ed una Fiat Panda.

Nessuno è rimasto ferito ma si è reso necessario l’intervento dell’autogru proveniente dalla centrale di Ancona per recuperare la land rover finita in un giardino privato.

Il traffico è rimasto bloccato per circa mezzora.