Incidente stradale a Osimo, sul posto i VVF

Nella tarda serata di ieri 12 aprile alle ore 22,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti SS 16 adriatica al Km 311, nei pressi di Osimo Stazione per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione, una vettura si è scontrata con un autocarro, nell’incidente il conducente della vettura rimaneva incastrato all’interno della vettura.

I vigili del fuoco hanno dovuto tagliere con le cesoie idrauliche la vettura per poter estricare l’infortunato, dopo le prime cure sul posto veniva trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.



Bianco Giuseppe