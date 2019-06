Incidente su un quad, 36 enne fabrianese muore all’Elba

Choc nella comunità di Fabriano per la morte di un uomo, 36 enne, in vacanza all’Isola d’Elba e tragicamente venuto a mancare in seguito ad un incidente su un quad.

Sul mezzo si trovava a bordo insieme ad altre tre persone si è ribaltato per cause in corso di accertamento. Sul quad c’erano anche due giovani elbani rimasti illesi e il conducente, originario della provincia di Como, che è stato ricoverato in ospedale con diverse contusioni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, viale dei Golfi a Lacona, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.