Nel tardo pomeriggio della giornata odierna, alle 18.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia su strada Corinaldese 200 metri prima di Passo Ripe per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, si è scontato frontalmente un autocarro contro una vettura, l’autista della vettura perdeva la vita, mentre l’autocarro finiva nella scarpata con il suo autista incastrato all’interno della cabina di guida. I vigili del fuoco hanno lavorato diverso tempo per estrarre l’autista del mezzo pesante, dopo le prime cure sul posto veniva trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. La Corinaldese è tutt’ora chiusa al traffico