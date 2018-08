Incidente sulla provinciale a Sirolo: un’anziana ferita

Alle prime luci di oggi alle 6 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sirolo di Ancona nella strada provinciale 2 intorno al km 3 per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, si sono scontrate due vetture, all’interno di una rimaneva incastrata una persona anziana, mentre nell’altra i cinque ragazzi a bordo rimanevano illesi. Gli agenti dei vigili del fuoco hanno estratto il conducente rimasto incastrato, consegnandolo al personale sanitario del 118. Successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Sono giunte poi le forze dell’ordine per i rilievi del caso per la ricostruzione di dinamica e responsabilità dell’incidente occorso.