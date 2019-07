Nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, alle ore 19,45, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in SS16 al km 309+800, poco dopo Aspio terme, per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, si sono scontrate tre autovetture. Nello scontro rimanevano ferite cinque persone adulte e un bambino. I vigili del fuoco hanno prestato soccorso ai feriti che venivano affidati al personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Il traffico per circa due ore è stato rallentato per poi tornare lentamente alla normalità una volta ripristinate le condizioni di sicurezza. Sono stati effettuati i rilievi della zona interessata.