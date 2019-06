Incidente sulla SS16, autista rimasto incastrato

Nel tardo pomeriggio di ieri, alle ore 18.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in SS 16 nei pressi della caffettieri per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione si sono scontrate frontalmente due autovetture, l’autista di una rimaneva incastrato tra le lamiere. I vigili del fuoco utilizzando cesoie e divaricatore hanno liberato l’infortunato consegnandolo alle cure del personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.

Alle ore 1 circa del 16 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti al Padiglione di Osimo per un frontale che ha coinvolto tre autovetture. Al nostro arrivo le persone infortunate erano già state prese in cura dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e prestato assistenza fornendo illuminazione