Incidente sulla SS76 ad Albacina, nessun coinvolto

Nella notte, alle 2,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Fabriano SS76 località Albacina al Km 29+400 direzione Ancona, per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, l’autista di un autoarticolato adibito al trasporto di benzina perdeva il controllo dell’automezzo finendo sopra il new jersey. I vigili del fuoco hanno ripristinato il new jersey e prestato assistenza al soccorso stradale durante il recupero dell’autoarticolato. Non si segnalano persona coinvolte, la SS76 in direzione Ancona rimaneva chiusa al traffico, alle 7,30 la circolazione riprendeva normalmente.